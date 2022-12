La magia di Babbo Natale sulle colline di Pietrasanta

Ci sono le renne, gli abeti, le stelle e una cassetta postale vecchio stile, per raccogliere le letterine dei bambini: è la casa di Babbo Natale, uno scintillio di 100 mila lucine colorate lungo la via per Capezzano Monte, sulle colline di Pietrasanta. A realizzare lo spettacolare allestimento, che da quasi un decennio è una tappa irrinunciabile nel Natale di tante famiglie della Versilia, la famiglia Rada, con nonno Ivan che da ottobre inizia a decorare con pazienza certosina la propria abitazione e il giardino, trasformandoli in un regno incantato.

“E’ iniziato tutto otto anni fa, dalla voglia di far felici i nostri nipotini – racconta l’artefice di questa magia – poi, pian piano, le decorazioni sono aumentate: ai fili di luci si sono aggiunti i cuori, poi le renne luminose… anche se quest’anno, rispetto al 2021, abbiamo voluto ridurre il numero di elementi, per dare un segnale di vicinanza e rispetto alle famiglie in difficoltà”.

Il colpo d’occhio che, dallo scorso 8 dicembre, si accende ogni giorno alle 17 e fino alle 22 circa, è comunque di grandissima suggestione e non solo per i più piccoli, che raggiungono con amici e familiari casa Rada per scattare foto e salutare l’architetto di Babbo Natale. “Ringrazio di cuore Ivan, a nome di tutta l’amministrazione comunale – il commento del sindaco, Alberto Stefano Giovannetti – non solo perché, con grande generosità, contribuisce a creare un punto di valore in più sul nostro territorio, ma soprattutto perché la sua iniziativa incarna quello spirito di comunità e altruismo che tutti dovremmo prendere, sempre, a guida del nostro fare”.

E tutti i bambini che raggiungeranno la “residenza versiliese” di Babbo Natale, fino al 6 gennaio, riceveranno una piccola sorpresa in ricordo della loro visita.