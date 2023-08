La maestria artigiana di Pietrasanta in onda a Times Square



Sul mega schermo collocato in corrispondenza di uno dei più celebri incroci di New York, in questi giorni vengono proiettate le immagini, realizzate dal fotografo Riccardo Dalle Luche, del progetto “Pramashwar – L’Infinito”: una scultura di oltre 3 metri di altezza, realizzata da un unico blocco di marmo di Carrara e con una sola fotografia di riferimento, scattata 100 anni fa e dalla risoluzione molto debole.

Il lavoro, realizzato dalla Marble Studio di Nicola Stagetti, sarà presentato a Pietrasanta il 27 settembre in piazza Duomo, prima di raggiungere la sua destinazione finale, l’India. Il capo coordinatore del progetto, Robin Sethi, ha lavorato incessantemente per condividere la creazione di quest’opera con critici e appassionati d’arte ma anche con l’intero corpo diplomatico dei due Paesi coinvolti.