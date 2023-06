La macchina organizzativa del Basketball Club Lucca non si regala un solo momento di pausa.

La macchina organizzativa del Basketball Club Lucca non si regala un solo momento di pausa. Ad impegnare dirigenza, collaboratori, istruttori, in pratica tutto quanto lo staff operativo è la realizzazione dell’Open Day, l’appuntamento fondante di tutto l’anno cestistico del Bcl. L’Open Day è una giornata speciale, in cui si spalancano le porte dei palazzetti e si fanno entrare decine e decine di bambini, che verranno intrattenuti con giochi e piccole nozioni di pallacanestro da istruttori qualificati. La giornata sarà suddivisa in tre momenti distinti per fascia di età, dalle 15:00 alle 16:00 per gli anni 2013/14, dalle 16:00 alle 17:00 i bambini del 2015/16 ed infine dalle 17:00 alle 18:00 per le annate 2017/18 Il Bcl organizza questo evento per avvicinare i bambini al minibasket con un duplice scopo nel pieno rispetto dello spirito che anima la società: c’è ovviamente, la ricerca di bambini che si appassionino al basket e che possano crescere in un percorso formativo personale e sportivo, inserendosi poi nel settore giovanile e perché no, andare anche oltre. L’altro aspetto è però di maggiore importanza, il Bcl vuole cercare di offrire, attraverso il minbasket prima e il basket dopo, un’opportunità in più ai bambini e ragazzi.E’ recente la partecipazione all’evento – Sconnessi in salute – una tematica, quella della dipendenza dai social dei ragazzi, che è tra le priorità del Bcl, è innegabile che un’attività sportiva come il basket, aiuta a limitarne l’uso. Lo sport ed in particolare modo il basket e specialmente se lo si inizia a praticare fin dai 5/6 anni, può riuscire a formare ragazzi e adulti di domani, con più sani principi. Il minibasket aiuta tantissimo i bambini a sviluppare alcune importanti capacità, che gli saranno utili nella scuola, nelle loro relazioni e più in generale nella loro vita. Lo potranno fare approfondendo la conoscenza di se e del proprio corpo, migliorando la coordinazione, ma anche imparando a gestire le emozioni, ma ancora, il basket essendo un gioco di squadra molto parlato, in campo e fuori, nello spogliatoio, stimola il dialogo, instaurando nuove e durature amicizie. Ancora più importante è l’aiuto che il basket può dare a migliorare la capacità di riuscire a risolvere i problemi più velocemente, il basket è un gioco di strategia, dove si richiede una visione a 360 gradi e una elevata rapidità d’esecuzione. In ultima, ma forse la prima, come importanza e quella che forse sarà più utile nella vita, riguarda la capacità di autoregolamentarsi, il basket insegna il rispetto dele regole, l’attenzione alle indicazioni dell’istruttore e soprattutto abitua ad ascoltare. Appuntamento fissato per giovedi’ 15 Giugno, per tutti i bambini dai 5 ai 10 anni al Palazzetto dello sport di Lucca