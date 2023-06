“Lucciola, lucciola, quale fortuna portar nel corpo lume di luna,

che nella tenebra splende e rischiara, come ti invidio, lucciola cara” (L.Schwarz.)

Nei luoghi erbosi e tranquilli di campagna incominciano a mostrarsi le lucciole, questi splendidi insetti, anonimi di giorno, che diventano protagonisti solo con il calar del buio.

Lunghe non più di 2 centimetri, vivono in molte parti del mondo prediligendo le aree caldo-umide di Asia, America ed Europa.

Purtroppo, per diversi motivi, vanno pian piano scomparendo.

Sono pochi i bambini che, come facevamo noi, un tempo, possono ancora divertirsi a catturare queste creature luminescenti e introdurle in un barattolo di vetro creando dei lanternini, per poi rigorosamente e doverosamente liberarle di nuovo.