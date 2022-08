La Lucchese 1905 comunica l’arrivo di tre giocatori Davide Di Quinzio, Andrea Tiritiello e Rosario Maddaloni.

Di Quinzio, centrocampista classe ’89 arriva in prestito dal Pisa, ed ha vestito tra l’altro anche le maglie di Alessandria, Spal, Como e Pro Sesto, collezionando in Lega Pro oltre trecentotrenta presenze con venticinque reti. Per lui contratto di un anno.

Dal Cosenza arriva invece a titolo definitivo, con un contratto biennale, con opzione per il terzo, Tiritiello. Difensore classe ’95, nato a Portoferraio, lascia la Serie B, dove ha militato con la formazione rossoblù per due stagioni con 43 presenze e 3 gol. Cresciuto nelle giovanili del Livorno, in Lega Pro ha giocato con la Virtus Francavilla, Fidelis Andria e Tuttocuoio con 109 gare giocate e 7 gol segnati. In rossonero anche il difensore centrale Maddaloni, classe 1998, che ha firmato un contratto annuale, con opzione per il secondo. Un giocatore con una lunga esperienza in Lega Pro, che ha giocato con Palermo, Rende, Fano e Cesena.