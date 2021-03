La lotta alla pandemia passa anche dagli aiuti che sappiamo dare agli esercizi commerciali.

La lotta alla pandemia passa anche dagli aiuti che sappiamo dare agli esercizi commerciali.

Dal nostro comune stamattina sono partiti i pagamenti, direttamente sui conticorrente di 21 attività tra bar, ristoranti, pub, pizzerie, gelaterie, per 500 euro ciascuna.

Dopo aver dato sostegno a più attività, per un totale, ad oggi, di circa 100.000 euro, prosegue il nostro impegno per agganciare la ripresa, e gli aiuti non sono finiti. Abbiamo 80.000 euro pronti da investire durante questo anno.

Lavoriamo tutti per guardare al futuro, per raggiungere una nuova aurora e, subito dopo, una nuova alba.

Insieme, fuori dalla pandemia

PATRIZIO ANDREUCCETTI