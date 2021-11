La LILT a Seravezza – Il 26 novembre visite senologiche gratuite su prenotazione

La LILT (Lega Italiana per la Lotta ai Tumori), Sezione Provinciale di Lucca, presieduta dal dott. Claudio sottili, in collaborazione con il Comune di Seravezza, l’assessore al sociale, Stefano Pellegrini e l’assessore alle pari opportunità, Vanessa Bertonelli, organizzano per la giornata del 26 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, presso il Distretto di Seravezza ,e a tal proposito si ringrazia l’Arciconfraternita della Misericordia, visite senologiche gratuite di prevenzione, a cui potranno accedere un numero massimo di 30 donne, previa prenotazione, chiamando il seguente numero 0584 6056723.

Si ringrazia l’oncologo Dr. Paolo Puccinelli che eseguirà le visite.