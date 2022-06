 LA LIBRERIA SOPRA LA PENNA – VARIAZIONI APERTURE

In questi giorni abbiamo avuto 300 visite e decine e decine di ordini online. Volevamo stare aperti sempre ma non ce la facciamo, ci dispiace. Torniamo a una soluzione intermedia: saremo aperti dal giovedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.00. Eventuali eccezioni le valutiamo cammin facendo. Quando non saremo in libreria prepareremo gli ordini online. La libreria sopra la penna è una gioia e non deve diventare fonte di ansia. Buona domenica a tutte e tutti.