La letteratura d’oltreoceano sbarca a Villa Bertelli

Lo scrittore canadese Richard Greene presenta il suo ultimo libro:

Roulette russa. Vita e tempi di Graham Greene

Giovedì 5 maggio ore 18.00 Giardino d’Inverno

Ingresso libero. Necessaria prenotazione 05834 787251

Appuntamento con la letteratura d’oltreoceano giovedì 5 maggio alle 18.00 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Ospite della rassegna L’altra Villa, promossa dal Comitato Villa Bertelli, sarà il canadese Richard Greene con il suo ultimo libro Roulette russa. Vita e tempi di Graham Greene, tradotto e pubblicato da Sellerio Editore. Lo scrittore, docente di Letteratura inglese all’ Università di Toronto, in questa nuova avventura letteraria, definita dal Sunday Times un trionfo, analizza con puntualità e sensibilità la vita travagliata e misteriosa di colui che è considerato il maggior romanziere inglese della sua generazione, rivelandone gli aspetti sorprendenti e misteriosi e la sua commovente umanità. Ripercorrendo i maggiori eventi storici di cui Graham Greene è stato partecipe, dalla guerra in Vietnam all’ascesa di Fidel Castro alle missioni per conto dei servizi segreti, l’opera fornisce una chiave per interpretare anche i recenti dolorosi conflitti nello scenario europeo.

Poeta, editore e biografo pluripremiato, Richard Greene è nato nell’isola di Terranova in Canada e ha studiato all’Università di Oxford in Inghilterra. Ritenuto il maggiore poeta contemporaneo del Canada, la sua raccolta Boxing the Compass ha vinto nel 2010 il premio letterario più importante del Paese, il Governor General’s Literary Award for Poetry. La sua biografia di Edith Sitwell è stata pubblicata con grande successo nel 2011.