La Lenza Sportiva Sant’Alessio Asd per la prima volta sale nella serie A della pesca in lago. Domenica scorsa 30 Luglio si è infatti svolta l’ultima gara del trofeo F.I.P.S. di serie B laghi che ha visto la società lucchese, attualmente guidata dal presidente Oriano Ercolini, protagonista e che è riuscita, per la prima volta nella sua storia, ad ottenere la promozione nella classe superiore per la prossima stagione.

“I nostri fantastici quattro pescatori – spiega Oriano Ercolini – ovvero: Sergio Orsi, Luigi Buonanni, Pierluigi Franceschini e Fabio Bandoni, con tre penalità e 61,8 kg. di prede prese si sono aggiudicati il primo posto di giornata consolidandosi in testa della classifica generale e finale centrando, quindi la storica promozione in serie A in questa particolare pesca sportiva. Inoltre da non dimenticare che avevamo in gara anche una seconda squadra della nostra società e che per sole due penalità è rimasta fuori dalla promozione mancando così purtroppo il doppio colpo”.

Enorme la soddisfazione del presidente Oriano Ercolini e di tutto lo staff dirigenziale e agonistico della Lenza S. Alessio per questo importante traguardo, che arriva dopo il successo della scuola di pesca per ragazzi dove ha visto protagonisti nella settimana dal 10 al 16 luglio oltre 60 ragazzi dell’età compresa dai 5 ai 14 anni.

ALLEGATO FOTO. I protagonisti della promozione