LA LEGA SARA’ SULLA MARINA DI TORRE DEL LAGO DOMENICA 20 NOVEMBRE

LA LEGA SARA’ SULLA MARINA DI TORRE DEL LAGO DOMENICA 20 NOVEMBRE PER UN SOPRALLUOGO ED UN INCONTRO CON CITTADINI ED OPERATORI COMMERCIALI SUI TEMI DELLA SICUREZZA.

INFORMATI TUTTI I LIVELLI DEL PARTITO SULLA TRAGEDIA DI GIOVEDI’ NOTTE.

La Sezione della Lega di Viareggio, a seguito delle drammatiche vicende di questi giorni, sara’ presente sulla marina di Torre del Lago Puccini domenica 20 novembre alle ore 11,00 per un sopralluogo ed un incontro con i cittadini e gli operatori commerciali sul tema della sicurezza.

Un incontro aperto a tutta la citta’ che lancia l’ennesimo grido di dolore per l’ennesimo fatto di violenza che evidenzia lo stato di insicurezza in cui versa la nostra comunita’ e che questa volta ha addirittura pagato un prezzo altissimo con la morte di una persona, il titolare dell’Elefante Marino e nostro concittadino Alberto Biancalana.

Cosi’ intervengono i Consiglieri Comunali della Lega di Torre del Lago Alberto Pardini e Walter Ferrari che saranno gli organizzatori dell’evento.

Quanto e’ successo e’ gravissimo, un uomo, un commerciante, un lavoratore che voleva difendere la sua attivita’ ci ha rimesso la vita a causa di uno stato di insicurezza che e’ divenuto sempre piu’ dilagante e vogliamo che l’intera citta’, i cittadini, le associazioni, i sindacati, ne abbiano piena consapevolezza dichiarano il Capogruppo della Lega Alessandro Santini insieme alla Consigliera Maria Pacchini.

Lo scorso 9 agosto – dichiara infine il Consigliere Regionale della Lega Massimiliano Baldini – abbiamo avuto un lungo incontro con il Prefetto di Lucca dove ponemmo proprio il tema della sicurezza come preoccupazione maggiore per tutta la citta’ di Viareggio ed in particolare per la zona della marina di Torre del Lago al centro di gravi fatti di violenza proprio in quelle settimane.

Da pochi giorni abbiamo finalmente un governo di centrodestra nella pienezza delle sue funzioni ed un Ministro dell’Interno che ha gia’ dimostrato, sin dai primi provvedimenti, un radicale cambio di politica rispetto a chi – ahime’ – lo ha preceduto.

Mi faro’ portatore con tutti i rappresentanti della Lega a Roma ed a tutti I livelli – a cominciare dal nostro Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni ed ovviamente con i Deputati Elisa Montemagni ed Andrea Barabotti ed i Senatori Claudio Borghi e Manfredi Potenti, tutti quanti, insieme all’Eurodeputata Susanna Ceccardi, eletti a Viareggio – affinche’ siano informati nei minimi particolari di quanto accaduto e si possa intervenire con misure appropriate ed urgenti.