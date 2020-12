“LA LEGA METTE SISTEMATICAMENTE IN DIFFICOLTA’ LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

“Il gruppo consiliare della Lega non perde occasione per mettere in difficoltà lo svolgimento dei lavori del consiglio comunale appellandosi strumentalmente alla non correttezza delle procedure, che invece hanno sempre seguito correttamente quanto previsto dal regolamento del consiglio” – sostiene il capogruppo di ‘Luca Menesini Sindaco, Pio Lencioni-.

“Lo ha dimostrato anche durante le ultime due sedute consiliari della scorsa settimana convocate in modo ravvicinato per discutere importanti mozioni relative all’emergenza Covid, sia dal punto di vista socio-sanitario che economico a sostegno dei cittadini e della realtà economica in questo difficile momento, e, in particolare, venerdì scorso quando il gruppo di opposizione ha abbandonato l’aula. La Lega – prosegue il consigliere Lencioni – utilizza un linguaggio offensivo ed arrogante, del tutto inaccettabile, nei confronti di tutta la maggioranza ed in particolare verso la presidente del consiglio, alla quale riconosciamo capacità e forte impegno nel condurre al meglio i lavori del consiglio per il bene del Comune e dei suoi cittadini. Un atteggiamento irrispettoso nei confronti non solo del consiglio, ma anche della comunità. Un ostruzionismo sterile e immotivato assolutamente da stigmatizzare. Non possiamo accettare che per mancanza di contenuti e proposte il gruppo della Lega mini sistematicamente lo svolgimento delle sedute consiliari”.