La Commissione bilancio della Camera ha approvato all’unanimità l’emendamento per la manovra che finanzia con un miliardo per il 2021 lo stop al pagamento dei contributi previdenziali per le partite Iva.

Un’agevolazione che sarà riconosciuta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del 2019…

BERTIERI YAMILA