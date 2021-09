La Lecciona, famosa spiaggia tra Viareggio e Torre del Lago, non si tocca!

UN VENTO NUOVO CHE PROFUMA DI SPERANZA

Quanto è accaduto ieri a Viareggio ha rappresentato un fatto eccezionale.

Migliaia di persone, corpi, cartelli, striscioni e cartelli colorati hanno riempito piazze e strade della città.

Nel dissenso più assoluto al progetto della Giunta Del Ghingaro per la realizzazione del tratto della ciclovia tirrenica che sconvolgerebbe l’area della Lecciona.

Il Sindaco non può non prenderne atto e dunque ritirare il progetto.

Ma ieri è stato lanciato un messaggio alto la cui molteplice portata va compresa in tutto il suo valore.

La pandemia ha costretto tutti ad un isolamento ma non ha fermato le menti; bensì, nella sua severa drammaticità, ha reso chiaro che niente potrà tornare come prima e che nessuno può tirarsi indietro.

Quei corpi e quelle voci che in questi ultimi decenni sono stati fermi, silenti e frastornati a fronte della crisi e del degrado della politica e dei partiti si sono rimessi in moto per chiedere a chi gestisce la “cosa pubblica”, che detiene il potere decisionale, di fare un passo indietro.

La delega al fare non si conclude nelle urne ma si estende in una domanda di partecipazione che non può essere ignorata.

Questo è il segnale più forte.

Non è antipolitica ma vigilanza, presenza, volontà di contare.

E’ l’abiura verso un sistema decisionale che oscura gli scopi ultimi del fare, privilegia l’informazione non corretta, parziale, distorta, allo scopo di assecondare interessi che non sempre sono collettivi con una complice e collaterale servitù economici di pochi.

E’ una critica irrevocabile a quei gruppi cosiddetti dirigenti che perso le connessioni con la società civile cercano legittimità in una servile dipendenza culturale, politica e non solo, con poteri ed interessi privati.

Non importa con che colore politico si presentino perché hanno semplicemente e drammaticamente perso la strada. Si autolegittimano tra loro, combattono tra loro e sempre tra loro si alleano.

Nella convinzione di essere i detentori di un potere senza limiti passano sulla testa della gente perché “tocca a loro decidere”.

Cosi non sarà.

Così non sarà in quanto il valore dei beni e del bene comune, della collettività, dei servizi, delle regole di convivenza civile e dei diritti civili e politici, delle modalità con le quali produrre e distribuire la ricchezza, dell’uso delle risorse pubbliche, ha raggiunto una soglia di inalienabilità.

E primo tra tutti il valore dell’ambiente.

Non si può continuare a distruggere il mondo nel quale viviamo.

Non si può distruggere i boschi, colonizzare le spiagge, consumare le montagne, inquinare le acque, ammorbare l’aria, seppellire i veleni, produrre cibi tossici.

Non si deve morire di lavoro e neppure lavorare distruggendo e inquinando.

E’ il tempo del cambiamento, della partecipazione, della rinuncia della potestà assoluta da parte della politica.

LA “LECCIONA NON SI TOCCA” ALZA IN TUTTA LA VERSILIA UN VENTO CHE PROFUMA DI SPERANZA , ALL’INSEGNA DI UNA IRREVOCABILE DOMANDA DI TRASPARENZA – INFORMAZIONE – PARTECIPAZIONE.

ABBIAMO IL DOVERE DI RICOMINCIARE!