LA LAPIDE DEDICATA A FRATE BARGAGLI IN CONDIZIONI PIETOSE: RICORDATE PERO’ IL VIDEO DEL CONSIGLIERE ZAPPELLI?

Disastrose le condizioni in cui versa la lapide dedicata a frate Antonio Bargagli.

Eppure tutti ricordiamo il 10 agosto del 2018 quando il consigliere comunale David Zappelli realizzo’ un filmato in ricordo del frate Antonio Bargagli ucciso dai Tedeschi a Viareggio il 10 agosto 1944. In quel video proprio lui faceva il narratore e raccontava la storia di questo frate che con i suoi gesti semplici aiutò tante persone in tempo di guerra e con assurda ferocia fu trucidato senza alcun motivo. Sempre nel filmato si vedeva la lapide ,in perfette condizioni, posta in via Comparini in ricordo di quel delitto.

Invece andare a vederla oggi: come segnalato da Vitantonio Raso, candidato alla carica di consigliere comunale per Fratelli d’Italia nel comune di Viareggio, la stessa lapide si trova in condizioni disastrose. Questa è l’ennesima dimostrazione che l’amministrazione Del Ghingaro e i suoi consiglieri comunali fanno tanti proclami, ma poi lasciano che tutto a Viareggio vada in malora.

