TAEKWONDO: LA KIN SORI DI BADIA POZZEVERI SECONDA AL CAMPIONATO REGIONALE TOSCANO FORME (POOMSAE) TAEKWONDO 2023

Altopascio, 14 marzo 2023 – Grande successo per la Kin Sori Taekwondo asd di Badia Pozzeveri che, guidata dal maestro Simone Niccolai, si è classificata seconda al Campionato regionale Toscano Forme (POOMSAE) TAEKWONDO 2023, tenutosi domenica 26 febbraio all’Istituto Comprensivo Don Aldo Mei a Capannori. Un grande traguardo per la società di arti marziali che ha fatto incetta di medaglie, aggiudicandosi la vittoria di 10 ori, 9 argenti e 11 bronzi.

La competizione ha visto la partecipazione di numerosi atleti, tra cui molti delle categorie Kids, Children e Beginners. Nel corso della giornata sulla pedana si sono sfidati atleti di tutte le età cimentandosi con passione e disciplina in questa variante di arte marziale coreana.

Ad aggiudicarsi il traguardo della medaglia d’oro sono stati gli atleti Lavinia Pesi, Samuele Vestrucci, Gabriele Lollini, Stella Del Vigna, Isabelle Bachini, Benito Riccardo, Leila Ahmeti, Sebastian Pacini, Sara Stefanini e Vikki Jayne Todd. La medaglia d’argento è stata invece conquistata da Tommaso Mattei, Federica Pini, Dejan Pjanic, Sara Visco, Gabriele Mandato, Samuel Moura Chavez, Massimo Camoirano, Morgana Lazzerini e Giovanni Emmolo. Infine, il risultato del bronzo è stato conseguito dagli atleti Tiziana Spinelli, Daniel Ninkovic, Unejs Ahmeti, Benedetta Stefanelli, Samuele Romeo, Francesca Cappuccio, Zoe Finizzola, Luca Salvioni, Sofia Palomba, Camilla Roberton e Martina Pavani.

Una stagione di successo e di soddisfazioni per la Kin Sori Taekwondo asd Badia Pozzeveri. Un successo che per il maestro Vikki Jayne Todd ha un sapore ancora più dolce in quanto, in occasione del Campionato regionale, è tornata a vincere da neomamma, conquistando il titolo di Campione toscano di Cinture nere. La società si prepara adesso per la prossima stagione agonistica, con l’obiettivo di continuare a raggiungere importanti risultati e di diffondere la cultura del taekwondo nella comunità.