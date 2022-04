Domenica prossima 10 aprile la Guida Stefano Pucci ci porterà nelle Apuane meridionali per farci conoscere la Cascata del Pendolino la più alta delle Apuane e il bosco “Barbato”. La cascata del Pendolino che sfiora gli 80 metri di salto è una tra le più belle di tutte le Apuane e quando sente una brezza di vento si può spostare in basso anche di 20 metri, creando un vero e proprio “pendolo” alla sua base nel corso dei millenni si è formata una immensa concrezione che in molti hanno definito “spettrale”. Non molto lontano in un’altra piccola valle laterale quasi sempre in ombra, esiste il magico bosco “Barbato” dove tantissime piante di nocciolo e carpino bianco portano il cappotto di muschio come fosse una barba verde e quindi da regola dovrebbe essere la casa ideale per i Folletti Apuani. In entrambi i percorsi si dovrà camminare in ambienti scivolosi quindi occorre precauzione. TIPO: Naturalistico, Fotografico. DURATA 3 h escluse le soste. DIFFICOLTÀ escursione (in alcuni tratti scivoloso).

DISLIVELLO 200 m. LUNGHEZZA 4 km. GUIDA AMBIENTALE ESCURSIONISTA: Stefano Pucci. PRANZO: Al sacco.

PROGRAMMA: Ritrovo ore 9,15 parcheggio dietro il teatro di Ponte a Moriano, ritorno previsto ore 17

ABBIGLIAMENTO: Zaino giornaliero, dispositivi di protezione individuale, abbigliamento idoneo per la stagione (si consiglia di vestirsi a strati), almeno 1,5 litri d’acqua (o thermos tè caldo), consigliati i bastoncini da trekking. Sono necessarie calzature da trekking.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE : 15 euro a persona, nuclei familiari 10 euro a persona, bimbi sotto i 12 anni non pagano. La quota comprende solo il servizio Guida GAE per l’intera giornata. L’escursione sarà effettuata con un numero minimo di 5 persone.

Per informazioni tel 3381399107