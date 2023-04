La guerra fra Russia e Ucraina nel romanzo distopico di Patrizio Andreuccetti

La guerra fra Russia e Ucraina nel romanzo distopico di Patrizio Andreuccetti

E’ il Sindaco di Borgo a Mozzano innamorato della politica e della scrittura e il suo ultimo romanzo è già in libreria con la presentazione fissata per il 26 aprile alle 17,30 nella Sala “Antica Armeria” (ex caffetteria) di Palazzo Ducale. Un romanzo con cui Patrizio Andreuccetti parla di guerra, di ideali, di politica, di amore. Si intitola A blue Butterfly e il sottotitolo, Il summit di Lucca per la pace tra Russia e Ucraina ci proietta in uno scenario che vede Lucca al centro di un ipotetico summit datato 26 aprile 2022. Un’occasione storica che mobilita le forze politiche, che incentiva discussioni fra contrapposizioni e slanci unitari di cui il libro testimonia le diverse anime, le identiche passioni.

Un romanzo che già nella sua prima presentazione vuole proporsi come stimolo a una discussione costruttiva sui temi e gli scenari che la guerra fra Russia e Ucraina ci pone drammaticamente davanti ogni giorno. Saranno tre gli interlocutori che con Andreuccetti animeranno il dibattito: Elena Cardiello, Tommaso Bedini Crescimanni, Greta Orsi coordinati da Francesca Fazzi (Maria Pacini Fazzi editore)

“Ho scritto il romanzo – dichiara Andreuccetti – pensando a come ragazzi della nostra terra possano affrontare il tema della guerra Russia-Ucraina, e come questo, declinato nella concretezza di un Summit per la pace, possa portare risvolti anche cruenti nelle vite di chi è impegnato nella politica attiva. L’attività politica si sviluppa tra amore, amicizia, ideali, passione per la tradizione del Maggio. Ho scritto con l’auspicio di stimolare un dibattito ancora più diffuso a livello locale su un tema che da più di un anno ci tocca tutti da vicino. Ringrazio l’editrice Francesca Fazzi per aver creduto in me e nel progetto. E ringrazio le persone che con me condivideranno i momenti di dibattito: ce ne sono già più di uno in calendario dopo il primo appuntamento programmato a Palazzo Ducale.”

Patrizio Andreuccetti, nato nel 1983, è attualmente sono sindaco di Borgo a Mozzano (LU), incarico che ricopre dal 2014. Contestualmente svolge il ruolo di Consigliere provinciale e di Segretario della Federazione lucchese del Partito Democratico. Fin da giovanissimo si è impegnato in politica e nelle associazioni. Dal 2007 al 2010 è stato Coordinatore nazionale dei giovani donatori di sangue Fratres. Laureato in “Storia Contemporanea” e in “Storia e Civiltà”, ha lavorato per la casa editrice Publied ed ha redatto diversi saggi per pubblicazioni di storia. Prima di questo ha pubblicato due romanzi: L’eredità di Ludwig (2009, Enrico Folci Editore), Il viaggio di mio padre (Autopubblicato nel 2021).