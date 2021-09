La Great Italy Tour torna a Villa Bertelli con i tour dei crocieristi

La Great Italy Tour torna a Villa Bertelli con i tour dei crocieristi un’esibizione lirica li ha accolti nel Giardino d’Inverno

Sul palco, il tenore Vladimir Reutov e il soprano Anna Gorbacheva accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta

La Great Italy Tour torna Villa Bertelli, ancora come partner di eventi nel settore del turismo crocieristico. Il gruppo di turisti internazionali, con prevalenza americana, che ha optato come escursione giornaliera di partecipare ad un evento musicale organizzato appositamente per loro nel Giardino d’Inverno, venerdì 10 settembre alle 11.30, ha assistito ad una speciale esibizione del tenore Vladimir Reutov e del soprano Anna Gorbacheva, accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta in un miniconcerto di arie italiane e di Bernstein. Un’egregia interpretazione, che ha entusiasmato e addirittura commosso il pubblico in sala. Questo nuovo appuntamento ritorna dopo la lunga pausa pandemica e rientra nella promozione che il Comitato intende portare avanti nei prossimi mesi, con l’intento di far conoscere, non solo, le numerose ed eterogenee attività della Villa, ma l’intero territorio di Forte dei Marmi.