la gratuità nei parcheggi blu inizierà il 7 dicembre e durerà fino al 10 gennaio 2021

L’amministrazione comunale di Lucaa, ricorda che la gratuità nei parcheggi blu inizierà il 7 dicembre e durerà fino al 10 gennaio 2021

L’amministrazione comunale ricorda – come già annunciato – che la gratuità per gli stalli blu sia esterni che in struttura partirà dal prossimo 7 dicembre e durerà fino al 10 gennaio 2021. I parcheggi fino all’inizio del periodo indicato restano a pagamento con le specifiche tariffe applicate.

—