La grande musica arriva al teatro Pacini con Concerto e Opera

La grande musica arriva al teatro Pacini con Concerto e Opera

Domenica 23 febbraio 2020, ore 17, al teatro Pacini

Importante appuntamento con la musica colta domenica 23 febbraio 2020, alle ore 17, al teatro Pacini di Pescia, con la seconda edizione di “Concerto e Opera”.

Il progetto, che ha ricevuto il patrocinio del comune di Pescia, nasce da un’idea dell’associazione Pescia Laboratorio Musicale e coinvolge importanti artisti, come il quartetto d’archi Guadagnini, le soprane Raffaella Marongiu e Myung San Ko, il mezzosoprano Clara Ceccarelli, il baritono Jinyoung Go, la voce narrante Francesca Landi, l’orchestra da camera Alfredo Mussinelli, diretta dal maestro Piero Papini.

Dopo il successo dell’edizione 2019, apprezzata da pubblico e critica, quando fu eseguita la sinfonia concertante per violino, viola e orchestra di Mozart e l’opera La Cambiale di Matrimonio di Gioacchino Rossini, arriva ora questo

nuovo appuntamento , con un ricco programma suddiviso in tre parti, secondo un percorso cronologico che va dal 1700 per giungere al 1900, toccando stili e espressioni diverse fra loro, ma sempre di grandissimo livello artistico.

Il concerto verrà aperto con il famoso quartetto d’archi numero 1 in sol maggiore Kv80 detto di “Lodi”, scritto da Mozart all’età di 14 anni in una locanda proprio di Lodi, durante il suo primo viaggio in Italia.

La seconda parte è intitolata “Intimissimo di una serata musicale”, in cui saranno eseguite le più belle arie da camera per soprano e mezzo soprano, scritto dai grandi operisti romantici italiani : Bellini, Donizetti, Verdi e Rossini.

La terza sezione del concerto vedrà la rappresentazione dell’opera comica in 1 atto , “Il telefono” di Giancarlo Menotti, un titolo di grande teatralità e fascino musicale, più che mai attuale.

Durante tutto il concerto, a completamento delle scenografie, saranno proiettate immagini realizzate dagli studenti della scuola media di Alberghi , guidati dai professori Claudio Minghi e Giovanni Chiavacci.