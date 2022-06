La grande lirica torna di scena a Villa Bertelli

Giovani del bel canto è il titolo del concerto lirico in programma domenica 3 luglio alle 21.30 nel Giardino dei lecci di Villa Bertelli a Forte dei Marmi, dove, nell’ambito della rassegna L’altra Villa, si esibiranno il tenore Francesco Lucii, il soprano Magdalena Gallo soprano e il basso Michele Gianquinto accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta. Tre giovani talenti, che stanno muovendo i primi passi sui più importanti palcoscenici nazionali. Anche la musica che presenteranno fa parte della più grande tradizione lirica italiana, spaziando da Puccini a Verdi e Donizetti, con opere intramontabili, come La figlia del reggimento, Gianni Schicchi e Madama Butterfly. Ci sarà anche un tocco di internazionalità con Bizet. I cantanti si affideranno alla qualificata professionalità del Maestro Cesare Goretta, affezionata presenza nella concertistica di Villa Bertelli e non solo. L’evento è a cura dell’associazione Andante con moto. Ingresso a pagamento 10 euro. Necessaria prenotazione 0584 787251