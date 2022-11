La giunta Pardini chiude definitivamente il contenzioso con la Ati-Associazione temporanea di imprese Pa.Co. sulla ex caserma Lorenzini

Approvata ieri (2 novembre) una delibera che mette fine a una vicenda iniziata nel 2016.

Si chiude definitivamente il contenzioso che da anni vedeva contrapposto il Comune di Lucca all’Ati- Associazione temporanea di imprese Pa.Co., alla quale erano stati appaltati i lavori ex Piuss alla caserma Lorenzini dieci anni fa, nel 2012.

Dopo 4 anni dall’avvio del cantiere infatti, nel 2016, l’amministrazione guidata dall’allora sindaco Tambellini aveva risolto il contratto per gravi inadempimenti da parte delle ditte incaricate di effettuare gli interventi e, a sua volta, la Ati guidata dalla Pa.Co. srl aveva aperto un contenzioso davanti al Tribunale delle imprese di Firenze, chiedendo al Comune di Lucca un indennizzo di 7.897.497 euro.

Adesso, con una apposita delibera di giunta assunta nella seduta di ieri (mercoledì 2 novembre), l’amministrazione guidata dal sindaco Pardini approva in maniera definitiva la conciliazione di fronte al Tribunale delle imprese di Firenze, chiudendo il contenzioso con la somma di 700.000 euro che verranno corrisposti alla ditta Pa.Co. a saldo di ogni pretesa relativa al contratto risolto nel 2016.

“Finalmente chiudiamo una questione che si trascinava da troppi anni – commentano gli assessori alle finanze Moreno Bruni e ai lavori pubblici Nicola Buchignani – e che da una parte gravava come una grossa incognita sul bilancio dell’Ente, e dall’altra teneva di fatto bloccato qualsiasi intervento sulla ex caserma Lorenzini. Le risorse necessarie sono state già stanziate nell’ultimo aggiornamento al bilancio di previsione, in modo tale che possiamo andare a concludere rapidamente e definitivamente l’intera vicenda”.