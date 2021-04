La Giornata Mondiale di Consapevolezza dell’Autismo

Celebriamo questa giornata dedicata alla neurodiversità, evidenziando l’importanza del riconoscimento delle qualità, delle attitudini e dei talenti delle persone neurologicamente diverse.

Per chi volesse conoscere meglio l’autrice della testimonianza che leggerete di seguito, lo potrà fare oggi stesso, mettendo il like alla Pagina Facebook “Bookcrossing Massa” dove è possibile assistere alla diretta.

Oggi è il Blue Day “La Giornata Mondiale di Consapevolezza dell’Autismo” ed io ci provo ancora, come ogni anno, come tante madri e padri fanno, a portarvi nel nostro mondo, nelle nostre famiglie, nel nostro “essere quotidiano”.

Si tratta di una riflessione che ho scritto qualche giorno fa, in uno dei frequenti momenti di malinconia.

Ho cercato di tradurre in immagini le mie sensazioni, cosi come per immagini pensano molte persone che vivono questo disturbo.

Autismo…che dire? Un parolone pieno di tutto e di niente…una diagnosi che si abbatte su noi genitori come scoppia all’improvviso un temporale in piena estate, un vulcano che senza dartene preavviso, decide di eruttare, un terremoto che sconquassa e spacca la terra buttando giù palazzi e case, Chiese e monumenti, un fiume in piena che devasta e inghiotte tutto ciò che incontra nella sua folle corsa…

Nasce una creatura, la tua creatura, e con lei i tuoi sogni ad occhi aperti sul suo futuro: cosa farà da grande? Come sarà, quale sarà la sua voce? Quante volte ti farà aspettare di notte che ritorni dalle sue scorribande giovanili? Quanti respiri ti verranno a mancare ogni volta che sentirai il suono della sirena di un’ambulanza quando si troverà in giro con la moto o con l’auto? Chi sarà il fortunato o la fortunata con cui dividerà la propria vita?

Sogni, che come un castello di carte, cadranno al minimo soffio di vento…

Ecco, quel bambino non esiste più, non è più lui, non è più il figlio che fino a due minuti prima di quella dannata diagnosi tenevi per mano; quegli occhi non sono più quelli che conoscevi perché adesso li vedi, sono vuoti, il suo sguardo va oltre te, tu sei aria per lui, lui forse nemmeno riesce a comprendere chi sei e perché sei con lui. Con il suo sguardo continua ad inseguire la traiettoria pulviscolosa di un raggio di luce, lui che guarda volteggiare in cielo non gli uccelli, ma le linee che disegnano le loro traiettorie…e tu allora ti vesti a lutto.

Sì, a lutto!

Perché quel figlio che conoscevi o che credevi di conoscere non c’è più e magari non c’è mai stato…

E da lì, si riparte, perché è necessario ripartire..

Dopo due o magari tre anni, forse quattro, ci si scopre genitori di creature provenienti da un’altra dimensione, tutta nuova, tutta da scoprire ed imparare, perché tocca a noi entrare in punta di piedi nel loro mondo, muniti di un coraggio che nemmeno noi sapevamo di avere, per poi accompagnarli nel nostro e scoprire, insieme, le meraviglie di questi due universi paralleli.

Ma non solo: attraverso di loro impareremo che niente al mondo è scontato: il primo passo, il primo vocalizzo, il primo sorriso consapevole e la prima parola che per Mio figlio è stata DINOSAURO. Così la nostra casa si è improvvisamente riempita di questi preistorici animali, tanto preziosi affinché noi potessimo raggiungerti, coglierti e portarti finalmente il piu’ possibile vicino a noi.

Ed io, affascinata da te, dinosauro in mezzo ai tuoi dinosauri, ti guardo dormire abbracciato al tuo Rex, mentre stringi la mia mano, e mi domando cosa tu stia sognando, dove stia spaziando la tua mente e semmai potrò anch’io tornare a sognare, un giorno, cosa farai da grande, come sarai, se avrò la fortuna di aspettarti trepidante alla finestra…

Mamma Monica💙