LA GIORNATA MONDIALE DEL MALATO

Sabato 11 febbraio, memoria della Beata Vergine Maria di Lourdes, la Chiesa celebra la XXXI Giornata Mondiale del Malato.

<<Un momento propizio per riservare una speciale attenzione alle persone malate e a coloro che le assistono>> spiegano dall’Ufficio diocesano per la pastorale della salute <<sia nei luoghi deputati alla cura sia in seno alle famiglie e alle comunità>>. Nel suo messaggio per questa giornata, Papa Francesco ricorda che: <<La malattia fa parte della nostra esperienza umana. Ma essa può diventare disumana se è vissuta nell’isolamento e nell’abbandono, se non è accompagnata dalla cura e dalla compassione. Quando si cammina insieme, è normale che qualcuno si senta male, debba fermarsi per la stanchezza o per qualche incidente di percorso. È lì, in quei momenti, che si vede come stiamo camminando. […]. Perciò, in questa XXXI Giornata Mondiale del Malato, nel pieno di un percorso sinodale, vi invito a riflettere sul fatto che proprio attraverso l’esperienza della fragilità e della malattia possiamo imparare a camminare insieme secondo lo stile di Dio, che è vicinanza, compassione e tenerezza>>.

Nelle tre aree pastorali della diocesi l’11 e 12 febbraio, si svolgono momenti importanti promossi dall’Ufficio diocesano pastorale della salute assieme alle comunità. In Versilia, nella chiesa di San Paolino sabato 11 febbraio alle ore 15 rosario; ore 15.30 messa. Nella Piana di Lucca Ospedale San Luca, sabato 11 febbraio alle ore 16 Rosario; ore 16.30 Smessa e Unzione dei malati. In Valle del Serchio, nel Duomo di Castelnuovo, domenica 12 febbraio ore 15 messa e Unzione dei malati.

Inoltre nell’Area della Piana di Lucca viene proposto un fitto programma di adorazioni eucaristiche per tutto il mese di febbraio: Il 9 febbraio alle ore 21 nella chiesa di San Macario e nella chiesa di Monte San Quirico: il 10 febbraio alle ore 16 nella chiesa della Ss Trinità in via Elisa, Lucca (Chiesa nella Città), alle ore 18.30 nella chiesa di San Vito, alle ore 19 nella chiesa di Porcari, alle ore 21 nella chiesa di Vorno e in quella di Lunata; il 15 febbraio alle ore 21 nella chiesa di Gragnano; il 16 febbraio alle ore 21 nella chiesa di Antraccoli e nella chiesa di Sant’Anna; il 19 febbraio alle ore 16 nella chiesa della Ss Trinità (in via Elisa, Lucca); il 21 febbraio alle ore 21 nella chiesa di San Cassiano; il 23 febbraio alle ore 20.45 nella chiesa di Torcigliano e alle ore 21 nella chiese di Picciorana e Sorbano del Vescovo; il 28 febbraio alle ore 21 nella chiesa di San Pietro a Vico.