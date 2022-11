 la Giornata Mondiale dei Diritti dei Bambini:

l’Amministrazione Comunale di Forte dei Marmi, i nidi e le scuole dell’infanzia, le famiglie, la biblioteca di nuovo insieme per dar voce ai diritti dei bambini e promuovere la cultura dell’infanzia.

Il 20 novembre, in tutto il mondo, si celebra la Giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, un momento in cui ribadire la necessità di un impegno universale per la tutela dei diritti inviolabili dei bambini e delle bambine.

Un’occasione che a Forte dei Marmi è ormai diventato un appuntamento annuale importante ed immancabile.