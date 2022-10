la Giornata missionaria mondiale

Domenica 23 ottobre la Chiesa celebra la Giornata missionaria mondiale: in tutte le parrocchie le offerte raccolte durante le messe saranno destinate alle Chiese del sud del mondo, per un’attenzione universale sia alle necessità concrete che all’evangelizzazione. A livello diocesano, l’arcivescovo Paolo Giulietti celebrerà solennemente la messa prefestiva in Cattedrale sabato 22 ottobre alle ore 19, animata dal Centro missionario diocesano. Ricordiamo che è sempre possibile entrare a far parte della pastorale missionaria diocesana e giovedì 27 ottobre alle ore 21 sarà presentato online un corso che poi si svolgerà nei sabati 5,12, 26 novembre dalle ore 9 alle 12.30 a Pian della Rocca (Borgo a Mozzano). Per ulteriori dettagli e informazioni rimandiamo al sito www.diocesilucca.it, dove si trova anche materiale per l’animazione dei gruppi di catechismo e dei gruppi giovani.