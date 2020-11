la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna celebrata oggi 25 novembre

Yamila Bertieri consigliere “Lega Salvini Premier” a Borgo a Mozzano con il gruppo di opposizione Orgoglio Comune, ricorda la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro la donna celebrata oggi 25 novembre ma, istituita dall’assemblea generale delle nazioni unite il 17 dicembre 1999.

L’anno passato- esordisce Bertieri-ho ricordato questo giorno nel consiglio comunale del 26 novembre (2019) quest’anno , causa covid 19 non sarà possibile poiché vengono svolti al momento, in videoconferenza ma, voglio esprimere ugualmente un pensiero su questa importante tematica. Credo- prosegue Bertieri- che le istituzioni devono essere sempre più vicine alle donne che subiscono quotidianamente violenza sia fisica che psicologica.

Azioni da condannare, molte delle quali sono taciute perché avvenute all’interno della propria famiglia o da parte di persone conosciute.

Sul nostro territorio erano previste diverse iniziative per questa giornata ma, purtroppo a causa, delle ultime restrizioni sono state annullate ma, con orgoglio posso affermare che la Lega, il partito con cui sono stata eletta in consiglio comunale e che rappresento sul mio territorio in quanto consigliere, attraverso il suo leader Matteo Salvini ha sostenuto in Parlamento nel 2019 la proposta di legge ‘Codice Rosso’, iniziativa dell’associazione Doppia Difesa, fondata dalla presentatrice Michelle Hunziker e dalla senatrice, l’avvocato Giulia Bongiorno.

Un disegno legge entrato in vigore l’8 Agosto (2019) che ha come obbiettivo la tutela delle vittime di violenza domestica e di genere, prevedendo una corsia preferenziale alle denunce e con indagini più rapide. Inoltre per i reati commessi in contesti familiari o nell’ambito di rapporti di convivenza, le pene saranno più severe. Il provvedimento sancisce anche l’introduzione dei reati di revenge porn, degli sfregi al viso e dei matrimoni forzati, con aumenti di pena per i reati di violenza sessuale e stalking, assicurando inoltre la tempestività dell’adozione degli interventi cautelari, di prevenzione e preservando l’incolumità delle vittime di violenza.