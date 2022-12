LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

POSTE ITALIANE: IN OCCASIONE DELLA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ

PROSEGUE L’IMPEGNO DELL’AZIENDA IN PROVINCIA DI LUCCA

Lucca, 2 dicembre 2022 – Poste Italiane contribuisce alla Giornata Internazionale delle

persone con disabilità nel 41esimo anniversario dalla sua istituzione da parte dell’ONU nel

1981.

In occasione di questa ricorrenza che si celebra ogni anno il 3 dicembre, l’Azienda conferma

l’impegno a favorire l’inclusione delle persone con disabilità contribuendo in questo modo

all’abbattimento delle barriere culturali, sensoriali e fisiche nella propria rete che in provincia

di Lucca è composta da 128 Uffici Postali.

L’attenzione riservata alle comunità locali conferma ancora una volta il ruolo di Poste

Italiane, capace di essere una realtà unica in Italia per dimensioni, capillarità e fiducia da

parte dei cittadini e di realizzare misure concrete nei confronti delle disabilità.

Nei piccoli comuni della provincia di Lucca sono stati 8 nel 2021 gli interventi di abbattimento

delle barriere architettoniche. Più in generale gli Uffici Postali della provincia sono dotati di

apposite rampe per facilitare l’accesso in presenza di barriere architettoniche oppure sono

dotati di montascale.

Inoltre tutti gli Uffici Postali di nuova generazione sono dotati di percorsi tattili sul pavimento

per consentire ai portatori di disabilità visiva di orientarsi e fruire dei servizi disponibili.

L'iniziativa è coerente con i principi ESG sull'ambiente, il sociale e il governo di impresa,

rispettati dalle aziende socialmente responsabili, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile

del Paese.

