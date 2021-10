La Ghianda, frutto da riscoprire.

La ghianda è la noce prodotta da varie specie di quercia presenti in tutto il mondo.

E’ un frutto che nel nostro Paese è stato di fondamentale importanza nei tanti periodi di carestia.

Un tempo, quando tutto era utile e non si buttava nulla, con le ghiande si faceva una farina per fare il pane e si facevano tostare per fare il caffè…

IL caffè di ghiande viene sempre ricordato come un retaggio di povertà e invece è una bevanda utile per persone nervose, delicate di stomaco, di fegato e di intestino, perché non contiene caffeina.

Una volta la tostatura delle ghiande era fatta con un attrezzo metallico forato, di forma cilindrica, che si usava anche per tostare l’orzo: veniva appoggiato sulle braci del camino e fatto girare a mano con una manovella,. Le ghiande così arrostite venivano sbriciolate, a volte mischiate all’orzo e poi bollite per la preparazione del caffè.