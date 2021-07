la GARMUGIA LUCCHESE, il piatto della nobiltà lucchese ma anche dei malati,

GARMUGIA LUCCHESE, il piatto della nobiltà lucchese ma anche dei malati, delle puerpere, dei convalescenti, è un piatto completo e una porzione abbondante apporta il fabbisogno di fibre di un giorno.

testo tratto da unicoop firenze



Un piatto storico del territorio, molto raro trovarlo altrove, è la garmugia, una zuppa ricca di ingredienti, principalmente verdure, che dava il benvenuto alla primavera, prendendo idealmente il testimone lasciato dal passato di fagioli, dove si cuoceva il farro.



Mancano riferimenti ufficiali, ma tutto lascia pensare che le origini della garmugia siano piuttosto antiche, risalenti al XV secolo: potrebbe avere una nascita umile, vista la disponibilità per i contadini di raccogliere frutti della terra, come ortaggi e verdure.



Considerata, però, la varietà di prodotti utilizzati, uniti a carne e pancetta, che forniscono sapore e consistenza, fa pensare che la garmugia venisse servita sulle tavole delle famiglie più facoltose, probabilmente i mercanti del luogo.



Il contadino per riempirsi lo stomaco, usava legumi e pane, a completare brodi di verdura composti da un solo ingrediente, come a esempio il cavolo nero.

La particolarità di questa zuppa è che si uniscono carciofi, piselli e asparagi, quasi a testimoniare come fosse possibile prepararla solo in un determinato periodo dell’anno.

L’unico legume presente, da consumare fresco e non essiccato, è la fava cucinata, che qui nel lucchese rappresenta un’eccezione rispetto al resto della regione, considerando come sia molto più comune mangiarla cruda, accompagnata magari da pecorino fresco.



GARMUGIA LUCCHESE ricetta tipica lucchese scritta da Ezio Lucchesi

4 cipolline novelle, mezza tazza di pancetta stesa (mezzina), una tazza di macinato magro di vitellone, 1 tazza di piselli freschi sgranati, 6 carciofi “morelli” mondati e tagliati a fette sottili, 1 tazza di asparagi tagliati a piccoli pezzetti, 1 tazza di fave fresche sgusciate, lt 1 di brodo di carne, 150 gr di pane casalingo raffermo, olio extra vergine di oliva delle colline lucchesi tre cucchiai, sale e pepe nero, 1 bicchiere di vino bianco secco delle colline lucchesi.



Pulire le cipolline e tagliarle sottilmente. Lasciarle imbiondire in un tegame assieme a dell’olio extra vergine di oliva. Aggiungere quindi la pancetta tagliata a dadini e la carne macinata. Fare rosolare, bagnando poi con un bicchiere di vino bianco. Quando è evaporato, mettere tutte le verdure (asparagi esclusi) e lasciarle stufare per circa 15 minuti. Aggiungere un poco di sale, pepe nero e il brodo di carne ben caldo. Proseguire la cottura a fuoco lento per circa 30 minuti e a 15 minuti dalla fine della ricetta aggiungere gli asparagi altrimenti si sfanno in cottura. Tagliare il pane e farlo tostare in forno. Servire la garmugia in scodelle individuali, accompagnando col pane casalingo preparato.

La garmugia è una minestra che dura lo spazio di una primavera, perché è importante che ogni ingrediente usato sia fresco e solo in detta stagione è possibile reperire contemporaneamente tutti gli ingredienti occorrent

fonte ezio lucchesi