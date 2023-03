la Garmugia lucchese, una ricetta

Questa ricetta l’ho presentata in televisione anni fà cucinandola in diretta ed ebbe molto successo tra il pubblico presente e lo staff televisivo, oggi si cucina a Lucca in pochi ristoranti che presentano solo ricette tipiche lucchesi.

Questa ricetta sembra fosse già in uso nelle famiglie nobili lucchesi nel XIII secolo, la usavano appunto i nobili come pasto serale e veniva dato anche alle puerpere e ai malati per aiutarli nell’alimentazione.

Il fattore di fibre che apporta una porzione al nostro organismo è il fabbisogno di una giornata, quindi è un piatto completo ed estremamente salutare in particolar modo per chi fa lavori sedentari, può essere il piatto che si mangia a mezzogiorno nella pausa pranzo per poi tornare in ufficio e nelle alimentazioni controllate, è un piatto che si cucina solo a primavera esclusivamente con prodotti freschissimi.

Ingredienti: