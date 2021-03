La Garfagnana si prepara l’11 marzo ad omaggiare il Maestro argentino in occasione del suo centesimo anniversario.

Proprio ad inaugurare l’anno di celebrazione, il borgo delle origini materne, tornerà dunque sotto i riflettori

per una prestigiosa visita diplomatica: la Repubblica Argentina, il giorno 11 marzo p.v., invierà in rappresentanza a

Massa Sassorosso i consoli generali a Roma e Milano per realizzare un omaggio alla straordinaria figura dell’artista.

Ad accoglierli alle ore 12.00 – presso il “Largo Astor Piazzolla” – nei limiti delle norme anticovid, le autorità locali

civili, militari e religiose, per una cerimonia dall’alto valore simbolico di fronte alla targa a lui dedicata.

Interverranno il Console Generale della Repubblica Argentina a Roma Min. Ana de la Paz Tito, l’Ambasciatore Dott. Luis Niscovolos Console Generale della Repubblica Argentina a Milano, il Coordinatore scientifico della Rete

di Scienziati Argentini in Italia Prof. Sabatino Alfonso Annecchiarico, il Sindaco del Comune di Villa Collemandina Francesco Pioli, il Presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, il Presidente Parco Nazionale

Appennino Tosco Emiliano Fausto Giovanelli, il Presidente della Fondazione Cresci per la storia dell’emigrazione

italiana Alessandro Bianchini.