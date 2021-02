LA FRITTATA DI VEZZADRI

Le frittate si fanno con tutto, con le erbe spontanee dei prati e degli oliveti, con le ortiche, gli asparagi, le patate, i carciofi e chi più ne ha più ne metta.

Si fanno in padella ma anche in forno, ma alcune erbe vanno trattate prima di essere cucinate, ricordiamoci sempre che le erbe possono avere effetti collaterali o essere velenose e se non le conosciamo chiediamo l’intervento di persone esperte.

I vezzadri sono i germogli primaverili della Vitalba (Clematis vitalba L.), pianta spontanea rampicante infestante molto comune in Italia. Cresce lungo i muretti, siepi, reti di recinzione, è un’infestante.

Da cruda è una pianta velenosa, se strofinata sulla pelle è ulcerante. In alcuni luoghi viene chiamata “erba dei cenciosi” in quanto i mendicanti erano soliti procurarsi irritazioni ed ulcerazioni con le foglie di questa pianta allo scopo di impietosire i possibili donatori.

Ma da cotta è deliziosa, e bollendola in abbondante acqua che poi getteremo via, perderà tutte le sostanze velenose e ne rimarrà un’erbetta deliziosa.

Lavate i “vezzadri” e bolliteli per qualche minuto, scolateli e lasciateli raffreddare e asciugare il più possibile. Tritateli un pochino, poi fateli rosolare in una padella con un po’ d’olio e uno spicchio di aglio, sale e pepe, peperoncino se volete. A parte sbattere le uova con un pizzico di sale, poi unirle ai germogli e ultimare la cottura.

Si serve calda o fredda, deliziosa nel panino nelle scampagnate.

FONTE EZIO LUCCHESI