LA FRITTATA CON SUGO DI CARNE

LA FRITTATA CON SUGO DI CARNE



da un manoscritto del XVII secolo (1600-1700)

sbatti l’ova in cazzarola con cipolle scalognio erbaccia tutto ben trito ed un poco di sugo di carne fanne frittata in padella, poni in piatto, taglia in croce, getta sopra sugo di carne e servi.

Mia mamma me ne faceva una simile e se i ricordi non mi ingannano mescolava il sugo alle uova sbattute, veramente buona.

FONTE EZIO LUCCHESI