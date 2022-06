LA FORNACE È DEI PORCARESI

La seconda vita della Fornace Pellegrini sta per iniziare e si chiamerà Centro culturale La Fornace.

Il Comune di Porcari, con l’asta di oggi (8 giugno), si è aggiudicato l’area di 28mila metri quadrati per l’importo minimo di 167mila euro. Nessun altro soggetto, infatti, si è presentato all’incanto.

Abbiamo scelto di crederci, per restituire a Porcari un luogo del cuore ai piedi della collina, e ce l’abbiamo fatta. Tutti noi, oggi, ce l’abbiamo fatta. La concretezza del fare le cose per bene, del lavorare giorno dopo giorno per un obiettivo, ripaga.