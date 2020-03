La Fondazione Versiliana – Annullato lo spettacolo “Coast to Coast” con Rocco Papaleo

La Fondazione Versiliana comunica che in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, lo spettacolo “Coast to Coast” con Rocco Papaleo in programma questa sera ( 5 marzo 2020) al Teatro Comunale di Pietrasanta è sospeso.

I rimborsi saranno effettuati entro il 31 marzo con le seguenti modalità:

I biglietti acquistati on line sul sito Ticketone saranno rimborsati direttamente da Ticketone.

I biglietti acquistati nei punti vendita Ticketone saranno rimborsati rivolgendosi al punto vendita di acquisto.

I biglietti acquistati presso la biglietteria del Teatro Comunale di Pietrasanta saranno rimborsati presso la biglietteria stessa che sarà aperta nei seguenti giorni e orari: giovedì 12, giovedì 19 e giovedì 26 marzo dalle ore 17.00 alle ore 19.00.