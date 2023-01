La Fondazione Ragghianti annuncia l’uscita di WASSILY KANDINSKY. Il funambolo dei colori

WASSILY KANDINSKY

Il funambolo dei colori

Dopo i libri dedicati a Jackson Pollock e Amedeo Modigliani,

arriva in libreria il terzo volume per bambini e ragazzi della collana ALT! Arte Libera Tutti pubblicato dalla Fondazione Ragghianti con Maria Pacini Fazzi editore

dal 20 gennaio 2023

Lucca, 17 gennaio 2023. La Fondazione Ragghianti annuncia l’uscita di WASSILY KANDINSKY. Il funambolo dei colori, nuovo volume di ALT! Arte Libera Tutti, collana d’arte per bambine e bambini realizzata con Maria Pacini Fazzi editore.

In libreria dal 20 gennaio (ma già acquistabile sul bookshop online della Fondazione Ragghianti), il libro – con i disegni dell’illustratore Stefano Porro e i testi della storica dell’arte Federica Chezzi, docente all’Accademia di Belle Arti di Macerata, e dell’architetto Angela Partenza, esperta in formazione e didattica dell’arte – è dedicato al maestro dell’astrattismo Wassily Kandinsky. Un racconto che coniuga rigore e completezza scientifica a riflessioni, interazioni e scoperte, pensate per stimolare la partecipazione attiva, per divertire e avvicinare alla storia dell’arte i più piccoli, coinvolgendoli anche nell’analisi delle opere.

Corredano il racconto 16 riproduzioni dei più importanti e iconici lavori realizzati dal grande artista in tutte le tecniche, dalla xilografia Baba Jaga (1907), passando per lo Studio per la Composizione VII(primo acquarello astratto, del 1911: inchiostro di china, matita, acquarello e grafite) e l’olio su tela Composizione VIII del 1923 conservato dal Guggenheim Museum di New York, fino a Bleu de ciel del 1940, ancora un olio su tela, in collezione al Centre Pompidou di Parigi.

Insieme alle opere, la biografia di Kandinsky, non soltanto artistica e di formazione, ma anche familiare e intima, dai suoi disegni infantili al viaggio in Italia, dall’acquisto dei primi colori agli studi a Mosca, e poi nel 1889 il viaggio di ricerca, determinante per tutta la sua pittura, presso la popolazione dei Sirieni, con le loro isbe dalle tinte vivaci; e ancora l’incontro folgorante con la musica di Schönberg, la guerra, la rivoluzione…

Chiude il volume una serie di consigli e istruzioni per l’allestimento di un piccolo laboratorio di pittura per ricreare a piacere un’opera del maestro.

WASSILY KANDINSKY. Il funambolo dei colori è il terzo volume della collana “ALT! Arte Libera Tutti”, inaugurata nel 2020 con Jackson Pollock. Dripping Dance e proseguita con Amedeo Modigliani. Joli comme un cœur. I progetti grafici sono a cura di tundrastudio.it.

WASSILY KANDINSKY. Il funambolo dei colori

Collana “ALT! Arte Libera Tutti”

Fondazione Ragghianti e Maria Pacini Fazzi editore

48 pagine; prezzo di copertina 14 euro