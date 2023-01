 LA FOCACCIA DELLA BEFANA

Focaccia della befana un dolce lievitato..ma non troppo dolce, soffice, facilissimo e buonissimo che si prepara per il 6 di gennaio, l’usanza vuole che si nasconda una monetina all’interno della focaccia e chi la trova sarà fortunato tutto l’anno. Io onestamente non mi sono azzardata a mettere la monetina nella focaccia, sia mai che finisca tra i denti di qualcuno poi sai che fortuna andare dal dentista in un giorno di festa no??? Vabbè ci ho messo uno smarties…andrà bene lo stesso?

E ora…

Beh, allacciate il grembiule…!