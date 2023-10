La Fiorentina di Italiano: obiettivi e analisi tattica dei viola

Dopo la finale di Conference League persa nella passata stagione, la Fiorentina è già pronta a rialzare la testa. I viola non hanno mai vinto in Europa e si sono prefissati di affermarsi quanto prima in campo internazionale. La scorsa annata era stata indubbiamente entusiasmante per la formazione toscana, che si era giocata fino alla fine anche la Coppa Italia, persa però contro l’Inter. Vincenzo Italiano si trova oggi alla terza stagione alla guida dei gigliati e secondo lui è quella giusta per alzare finalmente un trofeo. Già ai tempi dello Spezia il tecnico aveva ottenuto attestati di stima in tutta Italia, tanto che qualche addetto ai lavori lo aveva accostato persino alla nazionale azzurra, ma la sua carriera aspetta ancora il momento della svolta definitiva.

Ormai la Fiorentina gode di un’identità tattica ben definita. Il modulo preferito del mister è il 4-3-3, dove il ruolo dei terzini è eminente, dato che gli esterni sono ampiamente attivi in ambo le fasi di gioco. Biraghi, in particolare, sa essere letale anche in zona offensiva, al netto della sua abilità nei piazzati. Anche il resto della difesa è ben assortito, con uno dei centrali chiamato a dare il via alla manovra, mentre l’altro rimane in copertura. Fondamentale è anche il contributo delle mezzali, sempre pronte agli inserimenti. Uno degli elementi più importanti in assoluto rimane comunque Nico Gonzalez, che può diventare molto pericoloso dalla trequarti in su.

Insomma, nel sistema di gioco di Italiano tutti quanti svolgono compiti precisi che prevedono una continua collaborazione tra i reparti. Ciononostante, in alcuni periodi la Fiorentina ha registrato parecchi alti e bassi. Dopo 2 anni, il tecnico è costretto ad alzare l’asticella. Sono ormai passati i tempi in cui i viola si dovevano accontentare di una scialba salvezza. Con l’introduzione della Conference è giusto puntare a qualcosa in più e l’organico dei gigliati è tale da centrare tranquillamente la qualificazione alle coppe europee.

Italiano sembra ispirarsi molto a Zeman, ma col tecnico boemo non condivide solo le idee. Purtroppo la Fiorentina non riesce ad essere continua nel lungo periodo. La sua squadra difende sempre alta e nonostante il pressing si fa bucare a volte troppo centravanti. Di fatto il regista viene individuato nella punta centrale, che va costantemente incontro alla palla per poi ricamare nuove trame di gioco e sviluppare ulteriormente la manovra. La Fiorentina non può contare su top player di livello assoluto e quindi spesso e volentieri deve fare di necessità virtù. Nell’ultima sessione di mercato estiva gli innesti più interessanti rispondevano ai nomi di Fabiano Parisi, Arthur e M’Bala Nzola.