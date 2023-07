La figlia di Enrico Berlinguer verso le tv di Berlusconi

Il mondo va proprio alla rovescia! Se i giocatori non sentono più alcun attaccamento alla maglia ma solo il profumo dei petrodollari, a noi fa ancora un pò effetto vedere una scelta professionale di giornalisti che sembravano fare tutt’uno con l’ideologia e che come i parlamentari che cambiano casacca, passare a testate dall’ideologia, apparentemente, opposta.

Chi avrebbe detto, 34 anni fa quando Bianca, la figlia del grande Segretario del PCI, quello portato in braccio da Benigni, quello caduto sul campo e dai funerali imponenti come quelli disegnati da Guttuso per il Migliore, entrava nel mondo iperpoliticizzato e lottizzato della tv di stato, che un giorno sarebbe approdata alle tv del “nemico di classe” quello demonizzato per un trentennio proprio da quella Sinistra alla quale Bianca Berlinguer che oggi si dimette dalla Rai, apparteneva giocoforza dalla nascita.

Invece la giornalista in una lettera ha ringraziato l’azienda per 34 anni di lavoro e da Rai3, storico fortino della Sinistra ceduto si dice in cambio della legge Mammì, dove ha diretto a lungo il Tg3, addirittura Rete4, presidio dell’informazione di Mediaset che punta a differenziare il suo orizzonte politico.

Alla conferma ufficiale mancano ancora alcune ore – domani pomeriggio il Biscione scoprirà le carte della nuova offerta tv – ma è chiaro che è un addio destinato a lasciare il segno: a Viale Mazzini, che ha già perso Fabio Fazio, Lucia Annunziata, Massimo Gramellini, come a Cologno Monzese, dove è innegabile la suggestione del confronto tra i due cognomi, quello del segretario del Pci Enrico Berlinguer, padre di Bianca e di Laura, già in forza a Mediaset, e quello del Cavaliere, appena scomparso, che dell’anticomunismo ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. I rumors sul possibile trasloco dell’ex direttrice del Tg3, nell’aria da giorni, trovano in mattinata una sponda nelle parole dell’Ad Rai, Roberto Sergio: “La trasmissione Cartabianca, al momento, non è presente in palinsesto”, spiega in apertura del cda, chiamato alla presa d’atto della nuova offerta autunnale. “Rispettosamente siamo in attesa di conoscere da Bianca Berlinguer la sua decisione sul proseguimento nella conduzione del talk politico. Per noi Bianca Berlinguer rappresenta una colonna della nostra azienda e speriamo che la sua decisione, sofferta, possa vedere Cartabianca alla ripresa della stagione televisiva su Rai3”.

Poche ore dopo arriva la lettera di dimissioni da ogni incarico in Rai e dal programma del martedì sera: Berlinguer ringrazia la Rai “per 34 anni di lavoro, svolti sempre in piena autonomia sia in qualità di direttrice che di conduttrice di programmi di approfondimento”. Viale Mazzini, che lavora alla risoluzione del contratto, ringrazia a sua volta la giornalista e le formula “gli auguri per il proseguimento della sua attività professionale”. A Mediaset, dove la porterà un accordo con ogni probabilità di durata pluriennale, Berlinguer dovrebbe condurre una prima serata di approfondimento sul modello di Cartabianca. Ma non si esclude che l’impegno possa estendersi anche all’access prime time: in ballo potrebbe esserci anche Stasera Italia dove – nelle indiscrezioni delle scorse settimane – si era parlato di un possibile raddoppio per Nicola Porro, saldamente confermato alla guida di Quarta repubblica il lunedì sera. Tutte ipotesi, in attesa di conferma.