la fiera di San Martino anche in Piazza Carducci, menu nei ristoranti ed luna park per la mostra mercato

Ultimi giorni per partecipare come espositore alla mostra mercato più importante dell’autunno.

La tradizione Fiera di San Martino coinvolgerà anche la nuova Piazza Carducci. I banchi della mostra mercato saranno dislocati, oltre che in Piazza Duomo, anche nell’ingresso di Porta a Pisa. E’ una delle principali novità annunciate dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti in vista della prossima mostra mercato in agenda tra sabato 13 e domenica 14 novembre a Pietrasanta. “La riqualificazione di Piazza Carducci – anticipa Francesca Bresciani, assessore agli eventi – ci permette, così come nelle nostre intenzioni, di allargare il perimetro degli spazi destinati agli eventi e alle iniziative. Quello che prima era principalmente un accesso di passaggio al centro storico, oggi è uno spazio con grandi potenzialità commerciali, di animazione ed intrattenimento. Utilizzeremo la nuova piazza anche per San Biagio”. Nel frattempo sono in dirittura d’arrivo i termini per partecipare al bando per l’assegnazione dei posteggi per la fiera di San Martino in scadenza il 20 ottobre. Alla fiera possono partecipare produttori agricoli, commercianti su aree pubbliche e soggetti iscritti al registro imprese purché si tratta di prodotti alimentari tipici regionali ed enogastronomici come formaggi, olio, pane, salume, insaccati, cioccolata, dolci, vino e birra, fiori e piante. Gli interessati potranno presentare, esclusivamente tramite PEC comune.pietrasanta@postacert. toscana.it seguendo le modalità previste dal bando consultabile sul sito www.comune.pietrasanta.lu.it “La manifestazione – sposa ancora la Bresciani – si caratterizza per una forte connotazione agroalimentare che valorizza il Made in Italy e le produzioni locali insieme alla trasparenza, alla tracciabilità e naturalmente alla qualità”.

A fianco della fiera promozionale non mancheranno i menu a tema dei ristoranti aderenti ed il Luna Park limitatamente alla parte inferiore di Piazza Tommasi (ex Pesa) dal 26 ottobre al 22 novembre 2021. “L’iniziativa dei menu nei ristoranti per la fiera di San Martino ed oltre – spiega ancora – mette al centro il protagonismo della nostra ristorazione e della cucina tradizionale in una perfetta sinergia con la proposta culturale ed artistica della città che anche in autunno si presenta come sempre ricca ed interessante con il Festival della Filosofia in agenda dal 12 al 21 novembre e con le tante iniziative di Natale con la città che si accenderà già a partire da venerdì 26 novembre. Pietrasanta va oltre l’estate”.

Per informazioni sui prossimi eventi vai su www.comune.pietrasanta.lu.it, gruppo Facebook “Pietrasanta Eventi, Instagram “Pietrasanta Eventi” oppure iscriviti al servizio di messaggistica WhatsApp al numero di telefono 366 699 3039 inviando un messaggio con il seguente testo: “Attiva iscrizione – Nome e cognome – Città di residenza” (esempio: Attiva iscrizione Mario Rossi Pietrasanta).