la Fiera del Nove o dei Becchi. a Seravezza

l’Associazione Turistica Pro Loco Seravezza comunica che anche quest’anno verrà organizzata la Fiera del Nove o dei Becchi.

L’evento si svolgerà Domenica 5 Settembre 2021 presso l’Area Medicea di Seravezza (LU).

La Fiera agro-zoologica ha un’antichissima tradizione ed è un’irrinunciabile appuntamento e luogo di incontro per mercanti, agricoltori e allevatori.

L’accesso all’area è regolato dalle vigenti disposizioni sanitarie, pertanto i visitatori dovranno essere in possesso di Green Pass.

Per ulteriori informazioni potete rivolgervi all’Associazione Turistica Pro Loco Seravezza, Via C. del Greco 11 – Seravezza (LU).

Siamo aperti tutti i giorni dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 13 e dalle 15,30 alle 18,30.

CHIUSO il Martedì e il Giovedì pomeriggio.