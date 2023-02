Guercio Lucca via per camaiore 3412

Coloriamo la serata, gradito arrivare con abbigliamento il più possibile colorato e colorito, diamo il benvenuto alla Primavera 2023!!!

La cena: ad ogni portata faremo il “Cambio Tavolo”, gli uomini prendono tovaglietta posate e bicchiere ed andranno ad occupare il tavolo successivo, un modo davvero carino e divertente per fare nuove conoscenze, sorprese inaspettate durante la cena!

Dopo cena intrattenimento musicale

Arrivo previsto entro le h 20:15 max h 20:30 (si richiede puntualità, eventuali piccoli ritardi comunicarlo)





a breve il menu della serata

acqua, vino e caffè

– Liquori extra

Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

Morrissey



Luis whatsApp 349 6 128 128

Tel Sms 366 536 22 33

mail a luispaldi@gmail.com

Qualora per vari motivi non potrai essere presente, ti preghiamo di comunicarlo sempre con largo anticipo per non mettere in difficoltà l’organizzazione nei suoi dettagli.



ampio parcheggio nei pressi del locale oppure in zona