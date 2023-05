LA FESTA FINALE DEL PROGETTO ‘IL CORPO E IL MOVIMENTO’ PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA DI CAPANNORI

Sabato 13 maggio dalle 9.30 alle 12 ai campi di calcetto del centro sportivo ‘Checchi Calcio’ di Carraia si terrà una grande festa di fine anno dedicata ai bambini delle scuole dell’infanzia di Capannori, Lunata, Carraia e Colognora, appartenenti all’Istituto Comprensivo di Capannori, che durante l’anno scolastico hanno partecipato al progetto ‘Il corpo e il movimento’ grazie al quale hanno potuto svolgere attività motoria. Il progetto è promosso dall’associazione ‘Slurp’ di cui fanno parte Soroptimist, Lions ‘Le Mura’ e Lions ‘Lucca Host’, Unione veterani dello sport, Rotary Club e Panathlon International Club Lucca, con la collaborazione e il contributo del Comune di Capannori e la collaborazione della Polisportiva Libertas Lucca. Un importante percorso educativo, motorio e sportivo rivolto ai bambini dai 3 ai 6 anni, che si è svolto principalmente attraverso attività ludico-motorie proposte in chiave di gioco finalizzate ad insegnare in particolare, il coordinamento, le posture corrette, l’equilibrio e nel complesso a migliorare l’autostima, l’autoefficacia e l’inclusione sociale favorendo così il bambino nella sua crescita globale.

“Abbiamo sostenuto con convinzione questo innovativo progetto che ha consentito lo svolgimento di attività motoria realizzata soprattutto in chiave di gioco, in alcune scuole dell’infanzia del nostro territorio, perché riteniamo che l’educazione motoria abbia una grande importanza nella formazione integrale della persona sin dalla primissima infanzia – afferma l’assessore allo sport, Lucia Micheli -. Grazie a questa iniziativa alcune centinaia di bambini dai 3 ai 6 anni hanno potuto sperimentare i benefici dell’attività motoria, non ancora prevista nella programmazione scolastica, sia per quanto riguarda il benessere psico-fisico che la socializzazione. Ringraziamo l’associazione Slurp per la realizzazione di questa attività, la Polisportiva Libertas Lucca, l’Istituto Comprensivo di Capannori per averla accolta, le famiglie e il centro sportivo ‘Checchi Calcio’ per essersi reso disponibile ad ospitare la festa finale”.

La festa, aperta anche alle famiglie, si aprirà alle 9.30 e prevede alcuni saggi durante i quali i bambini si cimenteranno in alcuni esercizi svolti durante l’anno e a seguire la consegna di premi.