la Festa di Halloween!!!

Aperta a tutti!

MARTEDI 31 OTTOBRE vieni a festeggiarlo in un bellissimo ambiente con cena e musica, siamo al Guercio prima periferia di Lucca via per camaiore 3412

Vieni in coppia o con i tuoi amici, organizza, festeggia con una bella e spensierata tavolata per divertirsi in questa serata pazza di halloween 2023

E’ facoltativo venire travestiti a questa festa, nessun obbligo.

Serata Halloween con cena completa servita e musica dopo-cena

Costo € 35 a persona (tutto compreso)

ARRIVO: si prega di arrivare h 20:30 max h 20:45 con verifica prenotazione e pagamento della serata

LA CENA

la Caprese rivisitata in bella vista

la tagliatella fatta in casa alla guercio

il Filetto di cinta al bacon e contorno

il nostro tiramisù

acqua, bott vino ogni 4 e caffè

liquori extra

Dopo cena ci divertiremo tutti insieme con la migliore musica selezionata da Marco Vigiani dj

PRENOTA LA TUA SERATA HALLOWEEN

whatsapp 3496128128

tel sms 3665362233

mail luispaldi@gmail.com

scrivi 1 cognome, quante persone siete e la parola “Halloween”

La serata Halloween 2023 si svolgerà presso: Il Guercio via per camaiore 3412