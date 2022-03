LA FESTA DEL PAPA’: I SASSI DIPINTI



Sabato 19 marzo 2022 dalle 16.30 alle 18: laboratorio per bambini tra i 4 e 11 anni

Sperimenta la pittura su pietra, come un vero artista preistorico, e realizza un regalo unico e originale per la festa del papà!

La prenotazione è obbligatoria e può essere fatta dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, chiamando il numero 0584.944580 o inviando una e-mail all’indirizzo viareggiocultura@comune.viareggio.lu.it