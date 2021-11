la fase finale de “IL canto di Dafne” a Pescia

la fase finale de “IL canto di Dafne” a Pescia : sabato 27 il convegno sulla violenza di genere, domenica 28 l’assegnazione del premio letterario nelle sue varie categorie

Nella settimana in cui si riflette sulla Giornata internazionale del No alla violenza sulle donne, si conclude il virtuoso percorso del Canto di Dafne, iniziativa presentata qualche giorno fa con una conferenza stampa che si è tenuta nella sala consiliare del comune di Pescia, alla presenza del sindaco facente funzioni Guja Guidi e dell’assessore al sociale Fiorella Grossi.

Con loro l’associazione “Culturalmente Toscana dintorni” e l’associazione “Anna Maria Marino”, in collaborazione con il Cenacolo Internazionale “Le Nove Muse” e l’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad.

Due le giornate conclusive di questa manifestazione che si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica sul grave problema della violenza in generale e sulle donne in particolare : il convegno “Violenza di genere : Non solo parole” che si svolgerà sabato 27 novembre 2021, alle ore 16, nella Sala Consigliare del Comune di Pescia ( Piazza Mazzini, 1) e la premiazione del premio internazionale di arte letteraria “Il Canto di Dafne”, che avrà luogo domenica 28 novembre 2021, alle 15,30, presso la Gipsoteca Libero Andreotti ( Piazza del Palagio 7).

Il convegno, moderato dalla scrittrice Rita Innocenti, presenta una serie di qualificati interventi : dopo i saluti del sindaco facente funzioni di Pescia Guja Guidi e dell’assessore al sociale Fiorella Grossi, interverranno il giudice Jacqueline Monica Magi sul tema “Il punto sulla violenza di genere”, poi la psicologa-psicoterapeuta Anna Massi su “Buonanotte bambine ribelli : come la narrazione aiuta a superare il trauma e la dissociazione” e Marina Pratici, saggista e critico letterario, sul tema “Libere di essere bambine”. Al convegno è prevista anche la partecipazione del poeta Stefano Massetani.

PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE LETTERARIA

PREMIO INTERNAZIONALE DI ARTE LETTERARIA “IL CANTO DI DAFNE”

Verbale Ufficiale di Giuria

La Premiazione si svolgerà Domenica 28 Novembre 2021 alle ore 15.30 presso la Gipsoteca Libero Andreotti di Pescia, Piazza del Palagio 7

LA GIURIA COME SOTTO COMPOSTA:

Presidente del Premio: Marina Pratici

Presidente di Giuria: Jacqueline Monica Magi

Responsabile Segreteria: Gaia Greco

MEMBRI DI GIURIA :

Adriana de Carvalho Masi; Gennaro Di Leo; Stefano Massetani; Carlo

Pernigotti; Cristiana Vettori; Gaia Greco, Responsabile Segreteria con

diritto di voto.

COMITATO D’ONORE:

Elisabetta Bagli; Francesco Barone; Giacomo Bugliani; Joan Josep

Barcelo; Sergio Camellini; Gerda Garcia Hernandez; Hafez Haidar; Laura

Ephrikian; Lovelyn P Eyo; Arjan Kallco; Melina Gennuso; Lorenzo Masi;

Denata Ndreca; Guaman Jara Allende Neumane; Donatella Rampado;

Regina Resta; Giovanni Ronzoni; Rodolfo Vettorello

Dopo valutazione attenta delle molte e pregevoli Opere giunte a concorso, ha

così deliberato :

PREMIO DI ALTO MERITO AD MEMORIAM

Gabriele Galloni

PREMIO DI ALTO MERITO

Stefano Baldinu con l’ opera ‘Boghes. Voci ‘ ( Puntoacapo editrice).

Franco Casadei con l’ opera ‘ Il bianco delle vele ‘ (Raffaelli Editore )

Sezione A Poesia Inedita ‘ L’ ALLORO ‘

1 Classificato Francesco D’ Episcopo con la poesia ‘ Nostos ‘.

2 Classificato ex aequo :

Lucia Lo Bianco con la poesia ‘ Notte di donna a Kabul ‘.

Marcello Remia con la poesia ‘ Abbandoni ‘.

3 Classificato ex aequo :

Lorenzo Cerciello con la poesia ‘ Requiem per un primo amore ‘.

Emanuela Dalla Libera con la poesia ‘ Poi finì la giovinezza ‘.

Sara Rodolao con la poesia ‘ Il tramonto in attesa della sera ‘.

Sezione B Narrativa Inedita “La cetra”:

1 Classificato Gabriele Andreani con l’ opera ‘ Il navajo e lo yankee ‘ .

2 Classificato ex aequo :

Cristina Maria Lora con l’ opera ‘ In caduta libera ‘.

Tommaso Sala con l’ opera ‘ Orme ‘.

3 Classificato ex aequo :

Giuliana Giovannelli con l’ opera ‘ Le avventure di Bribro: il mistero del faraone ‘.

Virginia Murru con l’ opera ‘ Un sorriso dove nessun inferno ha resistito a lungo’.

Lorenzo Tenerani con l’ opera ‘ Conteso ‘

Sezione C Poesia Edita “Le Ninfe”:

1 Classificato Sante Serra con l’ opera ‘ Contatti con l’ intimo ‘ ( Edizioni

Setteponti ).

2 Classificato ex aequo :

Vittorio Di Ruocco con l’ opera ‘ Il destino di un poeta ‘ ( Giovane Holden

Edizioni ).

Franca Donà con l’ opera ‘ La verità degli anni ‘ ( Kanaga Edizioni).

3 Classificato ex aequo :

Massimo Vito Avantaggiato con l’ opera ‘ Sobbalzi ‘ ( Vitale Edizioni).

Susy Gillo con l’ opera ‘ Il cammino della goccia ‘ ( Faust Edizioni).

Rita Scelfo con l’ opera ‘ Lu cantu di li ciuri ‘ ( Il canto dei fiori ).

Sezione D Narrativa Edita e Saggistica “Le Muse”:

1 Classificato Andrea Moneti con l’ opera ‘ La Crociata Infame ‘ ( Edizioni

Albatros ).

2 Classificato ex aequo :

Annella Prisco con l’ opera ‘ Girasoli al vento riflessioni e ricordi di mio

padre ‘ ( Guida Editori ).

Pier Luigi Scarselli con l’ opera ‘ Il commissario Mazzi : POOL indagine in

alta quota ‘ ( Edizioni Helicon)

3 Classificato ex aequo :

Giandomenico Belliotti con l’ opera ‘ Silvio Novembre. Il coraggio oltre il

dovere’. ( Gangemi Editore. INTERNATIONAL ).

Stefano Chiesa con l’ opera ‘ Armonie disarmoniche. Chopin per pensare

la morte ‘. ( Alboversorio Edizioni).

Alessandro Pierfederici con l’ opera ‘ Ritorno al tempo che non fu ‘ . (

Edizioni del Leone ).

Sezione E Per dire NO alla violenza sulle donne in

memoria di “Anna Maria Marino”:

1 Classificato Vincenzo D’ Ambrosio con l’ opera ‘ Undicesimo non dire

amore ‘

2 Classificato ex aequo :

Stefano Gentili con l’ opera ‘ Volti di donna ‘ ( Edizioni Helicon)

Rita Scarpelli con l’ opera ‘ Controluce ‘ ( Cicorivolta Edizioni).

3 Classificato ex aequo :

Maria Cristina Biasoli con l’ opera ‘ Oltre la donna ‘ ( Il cuscino di stelle

Edizioni).

Emanuele Corocher con l’ opera ‘ Viviamo follemente ogni istante’ ( Tra le

righe Edizioni).

Domenico Antonio Nardo con l’ opera ‘ A tu per tu ‘ ( Adhoc Edizioni )

Premio Speciale ‘ LE PAROLE DI DAFNE ‘

Alessandra Belforti con l’ opera ‘ Il focolare di Sandra ‘

Rita Bonini con l’ opera ‘ Di te e di me ‘

Aurora Casciari con l’ opera ‘ Amore amaro ‘

Elisa Sabadini con l’ opera ‘ Fagus sylvatica ‘

Premio Speciale ‘ LE FAVOLE’

Francesca Bianchi con l’ opera ‘ Pilù – Un passerotto per amico ‘

Premio Speciale ‘ POETI DAL MONDO ‘

Hector Antonio Vargas Montaña

Menzioni d’Onore :

Carlo Bosso con l’ opera ‘ La versione di Eva ‘

Michelina Buono con l’ opera ‘ Il pavone e lo scorpione ‘

Davide Caputa con l’ opera ‘ Un’ anima ‘

Nuccio Castellino con l’ opera ‘ Ti darò le mie mani ‘

Gabriella Cozzani con l’ opera ‘ Uno zero ‘

Lorenzo Landini con l’ opera ‘ Il sovrano potere ‘

Lorenzo Oggero con l’ opera ‘ L’ isola che non fu ‘

Gabriella Paci con l’ opera ‘ Sfogliando il tempo ‘ ( Helicon edizioni )

Valentina Parrini con l’ opera ‘ Storia di mia madre ‘

Roberta Pisani con l’ opera ‘ Malamore ‘

Giuseppe Raineri con l’ opera ‘ Figli ‘

Rita Ricchi con l’ opera ‘ Silenziosi rifugi ‘ ( Claudio Nanni editore )

Sara Chiara Strenta con l’ opera ‘ Dea Aurora ‘

Iole Troccoli con l’ opera ‘ Bisogna credere ‘

SEGNALAZIONE DI MERITO

Mariagina Bonciani con l’ opera ‘ Piccola figura ‘

Demis Caccin con l’ opera ‘ Il volo dei cigni ‘

Epifania Grazia Campagna con l’ opera ‘ La ragazza del Sud ‘

Luca Casella con l’ opera ‘ Eric ‘

Anna Maria Dall’ Olio con l’opera ‘ Via il dente, via il dolore ‘

Elvira Delmonaco Roll con l’opera ‘ Non è una giornata come le altre ‘

Francesca D’Errico con l’opera ‘ Germogli ‘

Roberta Incerpi con l’opera ‘ Di vento e di vetro ‘

Elisabetta Liberatore con l’opera ‘ Dissolvenze ‘ ( Albatros edizioni )

Leandro Lucchetti con l’opera ‘ Una notte coniugale ‘

Andrea Madeddu con l’opera ‘ In memoria ‘

Tiziana Monari con l’opera ‘ La casa delle ortensie azzurre ‘

Daniela Moreschini con l’ opera ‘ Rinascere senza mai morire ‘ ( Il farò Edizioni )

Mauro Musetti con l’opera ‘ Estremo gesto ‘

Luca Negherbon con l’opera ‘ Sentire ‘

Eleonora Pellegrini con l’opera ‘ Se domani fosse oggi ‘

Valeria Prat con l’opera ‘ Lei era così ‘ ( Kubera Edizioni )

Maria Primerano con l’opera ‘ Il segreto di Pulcinella ‘ ( Helicon edizioni)

Sezione ‘ GIOVANI AUTORI ‘ In Memoria di Gabriele Galloni (Autori minorenni )

Sofia Siccardi con l’ opera ‘ Fogli di cenere ‘

Aurora Vannucci con l’ opera ‘ Saremo oltre ‘