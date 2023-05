La farmacia estiva L. Blundo tornerà aperta tutti i giorni il 12 giugno

Risolte le temporanee difficoltà con l’assunzione di altro personale

“La farmacia comunale estiva Luigi Blundo tornerà operativa tutti i giorni il 12 giugno, risolvendo il temporaneo disagio della chiusura del mercoledì e giovedì mattina”. A darne notizia è Marco Verona, amministratore dell’Azienda Multiservizi, che gestisce le farmacie comunali. “L’Azienda, nonostante le difficoltà per il reperimento del personale, ha sempre soddisfatto le esigenze operative della farmacia, riuscendo ad offrire il servizio completo di apertura da aprile a settembre, grazie a specifici concorsi e alle agenzie interinali. Nei mesi scorsi, si è verificato un multiplo, felice evento, con la notizia dell’arrivo simultaneo di quattro bambini per le farmaciste di ruolo nella nostra azienda, che seppure accolto con gioia, ha imposto la sospensione immediata dal lavoro delle future mamme, così come prevede la legge per la loro tipologia di contratto e la necessità di trovare immediatamente dei sostituti. Un incarico peraltro portato a termine in breve tempo, ma che ha comportato la chiusura momentanea di un giorno e mezzo a settimana per questo periodo. Adesso – conclude Verona- siamo lieti di annunciare di aver superato la difficoltà e di riportare il servizio al livello che ha sempre avuto”.