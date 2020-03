La farmacia comunale di Piano di Conca farà orario continuato (8.30/20)

Servizio potenziato da lunedì 30 marzo fino al 3 aprile

Servizi potenziati per limitare i disagi in questa fase emergenziale. La farmacia comunale di Piano di Conca amplia il proprio orario: un modo per venire incontro alle esigenze dei cittadini e allo stesso tempo per evitare che si formino code e assembramenti per entare.

Da lunedì 30 marzo e fino al 3 aprile la farmacia comunale di Piano di Conca in via delle Sezioni 256/3 effettuerà orario continuato anzichè spezzato dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 20.

“Ringrazio la direttrice e il personale delle nostre farmacie che in questo momento rientrano tra le categorie di lavoratori che si trovano in prima linea fronteggiare l’emergenza. Il servizio che offrono ai nostri concittadini è importante, il gesto di lasciare aperto l’esercizio anche in orario di pranzo lodevole. Invito i cittadini a recarsi in farmacia solo per lo stretto necessario e ad essere rispettosi delle distanze di sicurezza e di tutti gli altri accorgimenti previsti dal decreto ministeriale”, commenta il sindaco Alberto Coluccini.